بينها الخطابات.. 4 طرق للاحتفال مع الأهل بـ«أعياد الميلاد» عن بعد

في هذا الوقت من العام الماضي، واجهت ملايين العائلات في جميع أنحاء العالم قرارًا صعبًا بالامتناع عن التجمع في عيد الميلاد، خاصة مع استمرار انتشار “كوفيد-19” في جميع أنحاء البلاد مع عدم توفر لقاح في ذلك الوقت.

ورغم اكتشاف اللقاح إلا أن الخطر لا يزال قائمًا هذا العام، كما أنه يوجد عدد من العائلات لا تتمكن من رؤية أبنائهم لظروف السفر.

وفي السطور التالية نقدم عددًا من النصائح لقضاء ليلة رأس سنة سعيدة برفقة الأهل حتى وإن كان عن بعد، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "usa today".

1- شاركهم الطعام المفضل

إذا لم تكن فرصة التجمع وتناول العشاء برفقة الأهل متاحة، قم بشراء مكونات الأكلات التي تعرف مسبقًًا أن أهلك سوف يقومون بتناولها في هذا اليوم تحديدًا، وشاركهم تفاصيلها عبر الهاتف.

2- كاميرا ويب عالية الجودة

إذا لم تعد كاميرا الكمبيوتر المدمجة لديك جيدة، فقد حان الوقت للاستثمار في كاميرا ويب جديدة تمامًا لتعزيز جودة الكاميرا الخاصة بك لاحتفالات الإجازة الافتراضية ، خاصة أن لديك نية مسبقة في التواصل مع الأهل في هذا اليوم بالتحديد.

3-الألعاب الافتراضية

ساعدت ليالي الألعاب الافتراضية الكثير منا على اجتياز أيام الحجر الصحي لعام 2020، وتستحق هذه الألعاب أن تكون الخيار الأول لمشاركة عائلتك وسيكون اختيارًا ترفيهيًا وملائمًا لتجمع افتراضي للعطلات، كما يمكن لعب مجموعة ألعاب الحفلات متعددة اللاعبين الممتعة مع أشخاص في نفس الغرفة أو في دولة أخرى.

4- رسائل بخط اليد

إذا كنت تقضي عيد الميلاد بعيدًا عن أفراد الأسرة، فهذا هو الوقت المثالي لكتابة بعض رسائل البريد المدروسة لتتمنى للأصدقاء والعائلة عطلة سعيدة، ليس بالضرورة أن تكون بطاقة عطلة مطبوعة بالصور من إحدى خدمات الصور على الرغم من أنه لم يفت الأوان أبدًا لإرسال بطاقة صور بها تمنيات طيبة، كل ما تحتاجه هو مجموعة من الأظرف بسيطة وقلم جيد لفقرة نصية جميلة وطوابع، يمكنك أيضًا صنع بطاقات عيد الميلاد الخاصة بك إذا كنت تشعر بالإبداع بشكل خاص في وقت العطلة.