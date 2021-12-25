السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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بروتين المشاهير.. كل ما تريد معرفته عن «ببتيدات الكولاجين»

ببتيدات الكولاجين
ببتيدات الكولاجين

يحافظ النجوم والمشاهير على حيويتهم من خلال إضافة "ببتيدات الكولاجين" في عصائرهم اليومية، حيث يساهم في الحصول على مظهر شبابي خالي من التجاعيد والهالات السوداء.

تشرح أخصائية التغذية بيث كازروني،  ما هي "ببتيدات الكولاجين" وما يمكن أن تفعله لجسمك، وفقًا لما ذكره موقع «health.clevelandclinic» الطبي.

ما هي ببتيدات الكولاجين ؟

تقول كازروني، إن ببتيدات الكولاجين هي مكمل يمكن أن يساعد جسمك على تعويض الكولاجين المفقود، فهي شكل صغير من الكولاجين سهل الهضم.

ويلعب الكولاجين دورًا حيويًا في صحة الجلد والعظام والأنسجة الضامة، مما يحافظ على قوة المفاصل، ويجعل الجلد مرنًا ويساعد على حماية أعضائك ، فضلاً عن الوظائف الأخرى. 

بدءًا من العشرينات من العمر، يبدأ جسمك في فقدان الكولاجين، فبحلول سن الأربعين ، من المحتمل أن تفقد حوالي 1٪ من الكولاجين في جسمك سنويًا، كما أن انقطاع الطمث يسرع من هذا الخسارة، مما يساهم في ظهور التجاعيد وتيبس المفاصل وتآكل الغضروف وانخفاض كتلة العضلات.

 

ماذا تفعل ببتيدات الكولاجين؟

على الرغم من أننا قد لا ننعم جميعًا بعلم الوراثة، إلا أنه لا يزال بإمكاننا جني الفوائد المحتملة لببتيدات الكولاجين، التي تقسم عليها، حيث يمكن أن يساعد تناولها في منع المشاكل الصحية غير المرغوب فيها عن طريق تجديد بعض إمدادات الكولاجين في الجسم.

ليس سراً أنه مع تقدمنا ​​في السن، تصبح بشرتنا باهتة وأكثر تجعداً، ولكن ببتيدات الكولاجين يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

كما يحافظ الكولاجين الطبيعي في جسمك على شد مفاصلك، مما يعني أنه مع انخفاض إنتاج الكولاجين، تزداد احتمالية الإصابة بمشاكل المفاصل مثل هشاشة العظام .

ويشكل الكولاجين أيضًا ما يصل إلى 10٪ من أنسجة عضلاتك، لذلك قد تكون ببتيدات الكولاجين مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان كتلة العضلات.

الهالات السوداء هشاشة العظام ببتيدات الكولاجين الكولاجين التجاعيد صحة الجلد اخصائية التغذية

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