السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

نقيب البترول: افتتاح الرئيس السيسي المشروعات القومية بالصعيد إنجاز على أرض الواقع

محمد جبران رئيس النقابة
محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بالصعيد اليوم السبت، يعد إنجازًا في ظل اهتمام الدولة بقطاع الصعيد بعد سنوات من الإهمال.

وأضاف أن هذه المشروعات ستنقل أهالينا في وجه قبلي لحياة كريمة مع انطلاق الجمهورية الجديدة، بعد فترة التهميش التي كان يعاني منها عدد كبيرة من محافظات الوجه القبلي.

وأشار إلى أن تدشين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والخدمية الضخمة بمحافظات الصعيد- إنجاز كبير لصالح المواطن ويسطر التاريخ ملحمة بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى عام 2014، استثمارات ضخمة في مجالات التعليم والصحة والرياضة وكل ما يتعلق بحياة المواطن، وبناء مدن جديدة وذكية تجاوز ومشروعات عملاقة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعي التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، بالإضافة إلى عمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة في القطر المصري بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.

وكان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، منها مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمعامل أسيوط لتكرير البترول، خلال زيارته للمحافظة لافتتاح بعض المشروعات القومية فى مجال البترول والكهرباء ومشروعات الإسكان بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبعض الوزراء وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الجديدة قطاع الصعيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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