حصاد القوى العاملة اليوم.. تعيين 863 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمنيا

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ62 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 39 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، حيث بلغت 88 ألفاً و544 دولاراً، أي ما يعادل مليونا و386 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

https://www.dostor.org/3665408

كما أعلن وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 863 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شابًا.

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ويتابع «سعفان»، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

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وعقد مركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بقفط بمحافظة قنا، ورشة عمل بعنوان «المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب» تحت شعار "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وبحضور المهندس وائل قطب من الإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة والمهندس عبدالحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية.

https://www.dostor.org/3665444

وعقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال في أماكن العمل بنطاق المحافظة، في مقر مؤسسة التثقيف الفكري بإسحاقة، بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري.

https://www.dostor.org/3665449