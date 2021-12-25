بعد زيادة أعداد مصابي «كورونا».. ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟

يتفشى فيروس كورونا في الكثير من البلدان، حيث يمكن أن يكون اكتشاف تعرضك أنت أو أي شخص قريب منك لـ COVID-19 موقفًا مزعجًا، بسبب التباعد الاجتماعي المادي، وارتداء الأقنعة، والمتغيرات وأرقام الحالات المتقلبة.

فعند الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يصاحبها الذعر والإحباط وحتى بعض الارتباك، فماذا تفعل إذا تعرضت أنت أو أي شخص آخر بمنزلك للإصابة بفيروس كورونا، وما الفرق بين العزل الصحي والحجر؟.

الفرق بين العزلة والحجر الصحي

في حين أن العزلة والحجر الصحي لهما نفس الهدف في النهاية، فإن العزلة مخصصة لأولئك المرضى بالفعل، والغرض منه هو إبعاد الأشخاص المصابين عن الأشخاص الأصحاء، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

أما الحجر الصحي مخصص للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا، في حين أن فكرة الحجر الصحي قد تكون مروعة للغاية بالنسبة للبعض، فالمقصود منها هو منع انتشار الأمراض.

كما من الجيد أن تراقب إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للحصول على التحديثات، حيث يمكن أن تتغير مع استمرار انتشار الوباء.

كم من الوقت يجب أن تعزل؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فيجب أن تعزل لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك، حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض بإحصاء فترة العزلة التي تبلغ 10 أيام على أقل تقدير.

وإذا كنت تعيش بمفردك، فقد يكون من الصعب البقاء في مكانك إذا لم يكن لديك مساعدة، حيث عليك الحصول على قسط من الراحة والحافظ على رطوبتك.

كما عليك تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل عقار الاسيتامينوفين، لمساعدتك على الشعور بالتحسن.

وإذا كنت تعيش مع آخرين وكنت مريضًا ، فيجب عليك البقاء في غرفة نوم منفصلة واستخدام حمام منفصل إن أمكن، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.