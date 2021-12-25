السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الحبيب عمر بن حفيظ» يشارك في الموسم الثقافي الـ21 لشهداء غزوة مؤتة

الحبيب عمر بن حفيظ
الحبيب عمر بن حفيظ

أعلنت مؤسسة  دار المصطفى للعلوم والدراسات الإسلامية باليمن، عن مشاركة الداعية اليمني الحبيب عمر بن حفيظ رئيس المؤسسة في “الموسم الثقافي السنوي الحادي والعشرين”، الذي تقيمه دار الأوابين غداً الأحد، بمناسبة ذكرى شهداء غزوة مؤتة الأبرار رضي الله عنهم.

وتعد ذكرى شهداء غزوة مؤتة من المناسبات الدينية الكبرى في اليمن والتي يشارك فيها عدد كبير من العلماء، من أبرزهم الحبيب على الجفري والداعية محمد السقاف والداعية عبدالله الجفري وغيرهم من العلماء والشيوخ الذين يعتبرون هذه المناسبة من المناسبات الهامة التي يتم الاحتفاء فيها بهذه الذكرى الطيبة. 

وقالت مؤسسة دار المصطفى عبر صفحتها الرسمية، إنه بهذه المناسبة سيتم ترتيب جلسة قراءة السيرة النبوية العطرة عبر برنامج زووم مع الحبيب عمر بن حفيظ، وبمشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ  الزوايا الصوفية والمؤسسات الإسلامية باليمن، حيث سيتم تنظيم مجلس علمي وديني يشارك فيه الالاف من محبي وآتباع دار المصطفى للعلوم والدراسات الإسلامية والصوفية  باليمن.

ويترأس الحبيب عمر بن حفيظ دار المصطفى للعلوم الصوفية والإسلامية بمدينة تريم باليمن، وهو أحد المؤسسين  لطريقة  “آل باعلوى الصوفية ” للفكر والتراث الصوفي باليمن وعدد من الدول الإسلامية، و تعد من الساحات الصوفية المعروفة .

 

الحبيب عمر حفيظ يشارك الموسم الثقافي

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وائل لطفي

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