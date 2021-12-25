السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قنصل مصر العام في بورسودان يستقبل مجموعة من الطالبات المصريات

قنصل مصر العام مع
قنصل مصر العام مع الطالبات

في إطار الدور الرئيسي لوزارة الخارجية في رعاية المصريين في الخارج، استقبل سامح فاروق شحاتة، قنصل مصر العام في بورسودان، مجموعة من الطالبات المصريات الملتحقات بجامعات شرق السودان.

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وقام شحاتة بالتعريف بجهود القنصلية العامة ودورها، وسعيها لحل أي معوقات ذات صلة بإقامة الطلبة المصريين في بورسودان، وما تقوم به بالفعل من تواصل مستمر مع إدارة الجامعات في شرق السودان في هذا الصدد، معربًا عن خالص التمنيات للطالبات بالنجاح والتوفيق في دراستهن الجامعية.

من جانبهن، أعربت الطالبات المصريات عن تقديرهن لمبادرة القنصلية العامة بالتواصل معهن، كما قمن بتسجيل بياناتهن في سجل المواطنين بالقنصلية لضمان استمرار التواصل مع القنصلية في مختلف الأوقات.

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