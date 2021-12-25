تفاصيل مشروعات الصحة وبناء ديوان عام محافظة بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف على مدار 7 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة من المشروعات القومية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات وهى ففي قطاع الصحة تم تطوير مستشفى بني سويف العام وتحويلها لمستشفى تخصصي، وتعد صرحا طبيا نوعيا ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية، حيث الانتهاء من المرحلة الأولى وجار الانتهاء من الثانية، إذ تصل تكلفة المشروع 320 مليون جنيه على 4 مراحل، التي دعمت الخدمة الصحية على مستوى المحافظة بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة.

وفي خطوة مهمة، لاستعادة هيبة الدولة وتعمير ما خربته يد الإرهاب وقوى الشر، تمت إعادة بناء ديوان عام المحافظة القديم بتكلفة 125 مليون جنيه على مساحة 4115 متر، ليضم كل إدارات الديوان العام التي كانت لها مقار خارج مبنى الديوان، الذي تم تصميمه وبناؤه على أحدث طراز كمجمع خدمي من 6 طوابق، ودعمه بكافة التجهيزات وأعمال التأثيث، وتوفير مصاعد "أسنسيرات" لسهولة حركة المواطنين والموظفين، ويتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف إن بني سويف حظيت على مدار 7 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تخطت الـ100 مليار جنيه، (بجانب محور عدلي منصور والمجمع الصناعي ببياض العرب اللذين تم افتتاحهما اليوم)، التي شملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات المهمة، التي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات، حيث هيأت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، الذي نتج عنها نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذبا للاستثمارات وأضفت تحسنا ملموسا على مستوى معيشة المواطنين.