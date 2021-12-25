السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: تطوير ورش السكة الحديد ورفع كفاءة العنصر البشرى

وزير النقل
وزير النقل

أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أنه تم تجديد وتطوير ورش السكك الحديدية بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة، وتخصيص كل ورشة لنوع معين من الوحدات المتحركة يتم العمل فيها بالتعاون مع الشركات المتعاقدة على الصيانة لهذا النوع من الوحدات المتحركة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية، خاصةً فى مجال الإدارة والتشغيل، وعلى سبيل المثال، ورش السبتية بالشراكة مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لصيانة وتجديد جرارات PRL.

وأوضح «الوزير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح عدد من مشروعات البنية التحتية في الصعيد، أنه تم رفع كفاءة ورش التبين بالشراكة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لصيانة وتجديد جرارات GE، وورش الفرز بالشراكة مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة العربات الروسية، وورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

وأكد أنه بناءً على توجيهات سيادتكم تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية في السكك الحديدية، والذي تم تطبيقها في اختيار 550 مهندسًا، وتدريبهم لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية و3250 فنيًا/ قائد قطار وتدريبهم لمدة 6 أشهر بمعهد ضباط الصف المعلمين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية.

وزير النقل وتجديد ورش السكة الحديد ورفع كفاءة العنصر البشرى السكة الحديد وزير النقل

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