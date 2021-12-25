السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

23 يناير.. محاكمة 8 متهمين بقضية «خلية داعش حلوان»

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي محمد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، اليوم السبت، محاكمة 8 متهمين بـ«خلية داعش حلوان» في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 23 يناير للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي محمد، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبدالمنعم محمد عبده، ود. علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين: «مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي»، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبدالرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

داعش حلوان الدائرة الثالثة ارهاب المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد داعش الإرهابى

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