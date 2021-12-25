تعرف على العلامات التحذيرية للنوبات القلبية الصامتة

تعد النوبات القلبية الصامتة أخف من النوبات القلبية التقليدية وقد لا تصاحبها أي أعراض، لذلك قد لا يعرف الأشخاص المصابون بنوبة قلبية صامتة ذلك، وبالتالي لا يسعون للحصول على العلاج اللازم، وتعرف طبيا بإسم باسم احتشاء عضلة القلب الصامت وأعراضها خفيفة جدًا لدرجة أن الناس غالبًا لا يدركون حدوثها.

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟

قارنت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة Circulation على ما يقرب من 10000 مشارك النوبات القلبية الصامتة والنوبات التقليدية، ووجدت أن النوبات القلبية الصامتة تمثل ما يقرب من نصف جميع النوبات القلبية، وأحيانا هناك مواقف لا يعاني فيها الأشخاص من أعراض نوبة قلبية صامتة، وتظهر بعض الأعراض الخفيفة التي يصعب التعرف عليها، وفقا لموقع INSIDER .

وتشمل التعب وحرقة المعدة وعدم الراحة في الصدر أو الظهر أو الفك وضيق التنفس، وهذه أعرتض مشابهه للنوبة القلبية التقليدية، ولكنها غالبًا ما تتضمن إحساسًا بالضغط أو الألم في الصدر وضيق في التنفس، وإحساس بشيء ثقيل على الصدر. لكن ليس دائما. والذراعين والرقبة والظهر أو الفك.

علاوة على ذلك، يمكن بسهولة الخلط بين أعراض النوبة القلبية الصامتة وشيء آخر، مثل عسر الهضم، أو حتى وجع الأسنان. وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد لا تكون شديدة ، إلا أن النوبة القلبية الصامتة لا تقل خطورة عن أي نوبة قلبية أخرى.

لماذا تعد النوبات القلبية الصامتة خطيرة

تحدث النوبات القلبية سواء كانت صامتة أو تقليدية عندما يتدفق الدم غير الكافي إلى القلب، والنوبة القلبية الصامتة لا تقل خطورة عن النوبة القلبية التقليدية، وذلك يزيد من احتمال إصابتك بنوبة قلبية أخرى، بالإضافة لاحتمال الإصابة بفشل القلب.

لذلك من الضروري فتح شريان القلب المسدود بمجرد انسداده، حتي لا تضعف قدرة شخص ما على أداء وظائف القلب الطبيعية.

في حين وجدت دراسة الدورة الدموية أن النوبات القلبية الصامتة كانت أكثر شيوعًا عند الرجال أكثر من النساء، فقد وجدت أيضًا أن النساء أكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بها.

كيفية التعرف على علامات النوبة القلبية الصامتة

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض نوبة قلبية ، فيجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور، ولكن في معظم حالات النوبات القلبية الصامتة تكون الأعراض خفيفة جدًا أو غير موجودة بحيث لا يفكر الشخص بالضرورة في الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

وبعد إجراء رسم القلب والتحقق من الإصابة سيوصي الأطباء بالعلاجات التي تشمل الجراحة، الأدوية، وتغيير نمط الحياة مثل تقليل التدخين والتخلص من السمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومرض السكري.