السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

داعية بالأوقاف: وصفة دينية للاستيقاظ يوميًا مع أذان الفجر

صلاة الفجر
صلاة الفجر

استقبل الشيخ يسري عزام، الإمام والداعية بوزارة الأوقاف، سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحته الرسمية على موفع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، يقول صاحبه: "كيف استيقظ لصلاة الفجر حيث أننى أرغب في ذلك واضبط المنبه ولكن دون جدوى؟"

وأجاب عزام قائًلا:" إن صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين محببة إلى قلوب المؤمنين، فكان أحد الصالحين قبل ما ينام يقول يا رب أيقظنى لصلاة الفجر، ويقول يا صلاة الفجر عودى أنتي أفراحى، عودى قربيني من إلهى في ركوعى وسجودى".

وأضاف عزام في مقطع فيديو مصور، كان سيدنا عبد السلام أبو الفضل رجمه الله يقول:" لأن أقوم في الصباح ويقولون لى فقدت جميع أهلك أهون عندى من أن أنام عن صلاة الفجر"، كان هذا هو حال الصالحين مع صلاة الفجر .

ونوه بأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وقال سيدنا النبي:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، والمقصود بها سنة الفجر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو يعلم الناس ما في العتبة والمقصود بهم صلاتي العشاء والصبح، لآتوهما ولو حبوا".

وأشار عزام إلى أن من يريد أن يصلى الفجر، فعليه إلا تعصى الله بالنهار فيقيمك الله بالليل، وهذا وقت مبارك والدعاء فيه مستجاب، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعو ويستغفر.

وصفة لمن يريد أن يصلى الفجر

وقال عزام: "لمن يريد أن يصلى الفجر يتوضأ الإنسان وينام على جنبه الأيمن ويقرأ خواتيم سورة الكهف، ويطلب من ربه القيام لصلاة الفجر".

وتابع: فكان الصحابة من يفوته صلاة الفجر يعزونه، وكذلك من تفوته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة ، وكان بعض السلف الصالح يربي نفسه بالصيام في ذات اليوم ويعاقب نفسه لأنه نام عن صلاة الفجر، فهذا حال الصالحين.

وصفة لمن يريد أن يصلى الفجر الإمام والداعية بوزارة الأوقاف الشيخ يسري عزام المنافقين صلاة الفجر عبد السلام أبو الفضل

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