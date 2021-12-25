«القوى العاملة» تعقد ورشة تدريب تحت شعار «مهارتك أساس مهنتك» بقنا

عقد مركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بقفط بمحافظة قنا، ورشة عمل بعنوان (المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب تحت شعار "مهارتك أساس مهنتك")، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وبحضور المهندس وائل قطب من الإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية.

وقال حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بقنا، إن الورشة ناقشت دور المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب والذي تلخص في خلق فرص عمل للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة من خلال التدريب الفني والمهني وريادة الأعمال مع خلق شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وأكد مدير المديرية، أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام بملف التدريب وإعطائه الأولوية نظرا لما له من أهمية كبرى في تغيير ثقافة الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدء قبول الطلبات للتدريب المجاني في مهن (الكهرباء، والسباكة، والخياطة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، واللحام) بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 1440 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 قادرون باختلاف، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3459 شاباً، وتوفير 295 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1426 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

كما قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 2 مليون و503 ألاف جنيه، منحة المولد النبوي الشريف لـ 4786 عاملاً، وصرف 40 ألفاً و544 جنيه للرعاية الصحية لـ190 عامل من المسجلين بالمديرية.