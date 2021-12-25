السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية

الامن
الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتفي محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن الأسلحة النارية امن الشرقية الداخلية وزارة الداخلية مديرية أمن

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وائل لطفي

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