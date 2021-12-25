حديقة الحيوان تنظم احتفالية باليوم العالمى لمتطوعى البيئة

تنظم حديقة الحيوان بالجيزة اليوم، احتفالية باليوم العالمى لمتطوعى البيئة وتتعلق الموضوعات بالتغير المناخي وورش عمل مصاحبة لها لطلبة وشباب للجامعات، وفق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأسماك بوزارة الزراعة.

كان قد أكد الدكتور محمد رجائي أنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة من الساعة 9 صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التي تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف رجائي أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والآسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.

وقال إنه لن يتجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان عن العدد المحدد، من خلال توفير 20 منفذا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، وتوفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا، ويتم احتساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 الآف زائر، وهذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة.