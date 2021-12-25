السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تسرق بطاريات السيارات فى 15 مايو

عصابة
عصابة

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص في سرقة بطاريات السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما بطارية سيارة مجهولة المصدر، سلاح أبيض -سكين- زردية.

وبمناقشتهما عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، أمكن التوصل للمجنى عليه مقيم بدائرة القسم، باستدعائه اتهمها بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وأقرا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم. 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مايو والتبين الجزئية تشكيل عصابي سرقة تحريات المباحث بطاريات السيارات

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