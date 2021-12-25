«الرؤية والإنجاز» .. نجاحات متعددة في ملف حقوق الإنسان خلال 7 سنوات

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان خلال السبع سنوات الماضية فى الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

وحققت مصر عددا من النجاحات فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان نرصدها في السطور التالية:

إعداد تقرير مصر الإلزامي في إطار آلية المراجعة الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 2014 .

إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2015 .

إعداد تقرير مصر الطوعي ( نصف المدة ) في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2017 .

استعراض ومناقشة تقرير مصر الدوري أمام اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدورة 64 في شهر مايو 2019 .

إعداد تقرير مصر الدوري الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2019 .

إعداد تقرير مصر المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة 2019 .

إعداد تقرير مصر الدوري المزمع تقديمه إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة للأمم المتحدة 2019 .

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق كتاب يُوثق ما تم إنجازه على مدار 7 سنوات مضت؛ من أعمال تم تنفيذها في كل ربوع الجمهورية من مشروعات قومية وتنموية استهدفت جميع مناحي الحياة.