السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تخصصت فى تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت جهات التحقيق بكفر الشيخ، اليوم السبت،حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص فى تزوير محررات حكومية رسمية لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وعن التفاصيل وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام 4 أشخاص، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على 530 نموذجا لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، الأدوات والآلات المستخدمة في عملية التزوير 968 محررا حكوميا منسوبا صدورها للعديد من الجهات جميعها مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الأمن كفر الشيخ أمن تشكيل عصابي تزوير محررات المحررات الرسمية البحث الجنائي

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وائل لطفي

معنى بورسعيد

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