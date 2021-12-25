السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تطرح شرح درس بمادة العلوم للصف الثاني الإعدادي

الإعدادي
الإعدادي

أعلنت قناة مدرستنا 2 شرح درس "تآكل طبقة الأوزون و الاحتباس الحراري" من مادة العلوم لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

وقالت القناة عبر منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما تأثير "الاحتباس الحراري" على الأرض خطير.

ووجهت رسالة للطلاب قائلة: "أعزائي تلاميذ الثانية إعدادي تعالوا نشاهد نشاط تأثير الدفيئة يشرح ظاهرة الاحتباس الحراري من الفيديو أدناه من درس اليوم تآكل طبقة الأوزون والاحتباس الحراري مادة العلوم".

إذا فاتك أي درس شاهدوه على قناتنا على اليوتيوب بجودة HD من هنا:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في بداية الاجتماع مديري المديريات التعليمية بضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، والحكومة؛ لا سيّما من خلال استعراض فيلم وثائقى؛ تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة؛ فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية تحت عنوان: "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021-2014  الطريق إلى الجمهورية الجديدة" والذي يتضمن هو الآخر توثيقًا بإنجازات الدولة المصرية في شكل كتاب شامل.

كما شدد حجازى على متابعة تلقى العاملين بالتعليم اللقاح ضد فيروس كورونا وتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعى من سن (15-18) سنة بالمرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا والوقوف على النسب المحدثة وأعداد العاملين متلقى الجرعتين والعاملين متلقى الجرعة الأولى، واتخاذ الإجراءات مع من لم يتلقى التطعيم، مؤكدًا على ضرورة استكمال كافة عمليات التطعيم والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنسبة لكل من السادة المعلمين على مستوى الجمهورية، وكذا الطلاب المستهدفين.

وأشار حجازي إلى حرص الوزارة أيضًا على منظومة القيم والأخلاق؛ وتناول القيم ذات الصلة بمنظومة القيم والأخلاق، والتي من شأنها الحفاظ على تماسك المجتمع وثباته، والتي تُعد أيضًا مسئولية الجميع بصفة عامة؛ ليس فقط وزارة التربية والتعليم، ومنها قيم "الحب، الرحمة، الاحترام، الأمانة، الإتقان، والمثابرة".

ووجه نائب الوزير، مديري المديريات بضرورة التركيز على مثل هذه القيم، والتي من شأنها غرس مبادئ الولاء والانتماء، وذلك من خلال دعم وتعزيز مثل هذه القيم في نفوس الطلاب؛ لاسيَّما النشء.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كلاً من الدكتورة راندة شاهين؛ رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام؛ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور مسعد مصطفى عبده؛ مدير عام التربية البيئية والسكانية.

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