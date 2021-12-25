استعدادات تأمين مباراة الزمالك والمحلة باستاد القاهرة الدولي

استعدت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين عددًا من مباريات كرة القدم بالدوري الممتاز المقرر إقامتها، اليوم السبت، وأبرزها مبارة فريقي "إنبي وبيراميدز" باستاد بتروسبورت الساعة الثالثة عصرًا، و"سموحة والطلائع" الساعة الخامسة والنصف باستاد الإسكندرية، و"الزمالك والمحلة" باستاد القاهرة الدولي الساعة الثامنة مساءً.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، غرف عمليات لمتابعة المباريات، وخلق أجواء آمنة للمواطنين، وتأمين الجماهير في المدرجات، أما مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الجولة الثامنة ستتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة المباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذي خاص مباراة أقل.

ويأتي غزل المحلة في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصري صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.