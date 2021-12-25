السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو لحوار وطني شامل وضمان وصول المساعدات إلى إثيوبيا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة وقف القتال الدائر منذ أكثر من عام في اقليم تيجراي شمال أثيوبيا وفقا لما نقلته الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان، إن جوتيريش يحث الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، ووقف الأعمال العدائية في الصراع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وانسحاب المقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات السياسية من خلال خطة ذات مصداقية و"حوار وطني شامل".

وشجع الأمين العام، الأطراف على مواصلة التواصل مع الممثل السامي للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو.

كما شدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها السيد أوباسانجو، ودعا المجتمع الدولي إلى لعب دور بناء في دعم إنهاء القتال.

الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي

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