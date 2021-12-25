السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يبحث مع أعضاء فى الكونجرس الأمريكى الوضع على حدود أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

 

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان في أعقاب الحديث مع الرئيس الأوكراني، الذي جرى عبر الفيديو، يوم الجمعة: "اليوم كانت لدينا فرصة لنسمع من الرئيس زيلينسكي بشكل مباشر عن استمرار حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية والتعبير عن تضامننا الصلب مع شعب أوكرانيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا".

 

وأَضاف السيناتور أن الرئيس الأوكراني بحث مع المشرعين الأمريكيين "التهديد الروسي على الحدود وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم العسكري، وعبر عن معارضته الحازمة لمشروع "السيل الشمالي 2" للغاز".

 

وجرى الحديث أيضا عن وقف إطلاق النار في دونباس والحوار السياسي الذي "من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع الأمني في أوكرانيا"، إضافة إلى سير الإصلاحات في أوكرانيا، التي يراد منها أن تساعد البلاد في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

 

ولفت السيناتور إلى أن زيلينسكي أكد أن "أي مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا يجب أن تجري بمشاركة أوكرانيا".

 

ودعا بورتمان لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ولـ "حلفاء" الولايات المتحدة في المنطقة.

أوكرانيا على وكر اعضاء الكونجرس الأمريكي الوضع الأمريكي الكونجرس دود لكونجرس اوكراني حدود

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