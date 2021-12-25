السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفى المعاصر» بمركز محمود سعيد

بوستر المعرض
بوستر المعرض

يحتضن مركز محمود سعيد للمتاحف، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بالإسكندرية، في الخامسة من مساء اليوم السبت، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة دينا أحمد ربيع، والذي يقام تحت عنوان "أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفي المعاصر"، بقاعة أجيال (2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر الجاري.

 

والفنانة دينا أحمد ربيع، من مواليد ١٩٨٥، مدرس بكلية الفنون الجميلة ــ قسم النحت ــ جامعة الإسكندرية. دكتوراة الفلسفة في الفنون الجميلة ٢٠١٨، من جامعة الإسكندرية، تخصص نحت خزفي (بعثة أكاديمية الفنون الجميلة بروما ــ إيطاليا).



عضو اتحاد الخزافون العرب. عضو المركز الدولي للنحت بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو الجمعية الأوروبية للنحت، وعضو الجمعية الأهلية للفنون الجميلة. عضو نقابة التشكيليين، عضو بأتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانيين والكتاب)، عضو ورئيس لجنة بجمعية خريجي الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.  

 

شاركت الفنانة التشكيلية دينا أحمد ربيع، العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت العديد من المعارض الخاصة والفردية، نذكر من بينها: معرض "كن جزء" في العاصمة الإيطالية روما مطلع العام الجاري ٢٠٢١ــ معرض "الجيل الأول من الألفية الثاينة" بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية ــ معرض افتراضي بعنوان "عيد الأم" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ــ معرض افتراضي آخر بعنوان "كورونا وباء وارتقاء" بكلية الفنون الجميلة جامعة البصرة بالعراق ــ وغيرها.

 

شاركت الفنانة دينا أحمد ربيع بورش عمل وسمبوزيومات، منها ملتقي البرلس الدولي السابع "مسافات آمنة" ٢٠٢٠ ــ سمبوزيوم منتدي جامعة الأقصر الإفريقي ٢٠٢٠ ، الورشة الفنية المصاحبة لملتقي النحت الدولي الدورة الثانية "أخناتون" بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ٢٠١٨، ملتقي فناني القصبة بفرنسا ٢٠١٤.

 

شاركت بالعديد من ورش العمل الخاصة بتقنيات الخزف المختلفة بمركز الإسكندرية لتجميل المدينة ٢٠٠٧ ــ ٢٠٠٨ ، ورشة عمل "مشروع هاجر" بدرب ١٧١٨ ، قومسير الصالون السكندري الأول للفنون التشكيلية بساقية الصاوي ٢٠١٣.

 

والفنانة دينا أحمد ربيع، صاحبة اقتراح عقد اتفاقية تفاهم بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية الفنون الجميلة بروما ــ إيطاليا والتنسيق بين المؤسستين حتي تم توقيع الاتفاقية ٢٠١٨، صاحبة فكرة إنشاء معمل للتقنيات ثلاثية الأبعاد والمشاركة في إدراجه ضمن إطار مشروع الفعالية التعليمية بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وتم إقامة المعمل وتجهيزه بالكلية ٢٠١٩.

أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفي المعاصر الفنانة دينا أحمد ربيع كلية الفنون جامعة الإسكندرية أكاديمية الفنون الجميلة بروما أتيليه الإسكندرية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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