السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيادة يومية قياسية بإصابات فيروس كورونا فى إيطاليا

كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن أنها سجلت ثاني زيادة قياسية يومية على التوالي في إصابات كورونا بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 في اليوم السابق.

 

وحسب إحصاءات الوزارة انخفض عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس إلى 141 من 158 أمس.

 

وسجلت السلطات 136386 وفاة مرتبطة بكورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.

 

ومنذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير شباط من العام الماضي، سجلت البلاد 5.57 مليون إصابة.

 

وتطبق إيطاليا قواعد تتطلب أن يقدم الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس أو تعافوا منه دليلا على اختبار نتيجته سلبية لممارسة حياتهم مثل استخدام وسائل النقل العام. 

 

وهناك حاجة لاختبارات سلبية أيضا لدخول أماكن مثل المتاحف.

 

ويقول المعهد الوطني الإيطالي للصحة ( أي إس إس ) إن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28% من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لسلالة أوميكرون.

 

وأشار المعهد إلى أن الحالات ترتفع بسرعة، وأن من المحتمل أن تصبح أوميكرون السلالة المهيمنة في إيطاليا.

 

يذكر أنه طالبت وزارة الصحة الإيطالية، الأقاليم بتعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة المرحلة الوبائية الحادة الخاصة بكورونا؛ نظرًا لاقتراب البلاد من المرحلة البرتقالية.

 

وناشدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) - أطباء التخدير بزيادة نسبة 70% في عدد الوظائف المكثفة و إغلاق صارم على غيرالمُلقحين.

 

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي، وأن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات"، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

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