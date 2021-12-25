السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محور كلابشة وكيما 2 الجديد.. ضمن مشروعات الصعيد يفتتحها الرئيس قريبا بأسوان

محور كلابشة
محور كلابشة

مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب رئيس جمهورية مصر العربية شهدت جميع المحافظات والصعيد على وجة الخصوص طفرة تنموية كبيرة وغير مسبوقة، لتحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب داخل بلدهم.

 

وبالتزامن مع افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية الكبرى في العديد من القطاعات المختلفة بمحافظات الصعيد، منها الطرق والكبارى، والكهرباء، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال وغيرها ترصد "الدستور" أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها رئاسيًا داخل محافظة أسوان ضمن مشروعات الطرق والكبارى، وأخرى تابعة لوزارة قطاع الأعمال.

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محور كلابشة 

- مشروع محور وكوبرى كلابشة الجديد على النيل:

شهدت محافظة أسوان انشاء العديد من المحاور التنموية والكبارى والطرق السريعة، مما يساهم بتحويل هذه المحاور لشرايين تنمية وعمران، والتي من أبرزها كلابشة:


تصل تكلفة إنشاء المحور المالية إلي 1.050 مليار جنيه، ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع حارتين مرورية لكل اتجاه.


ويشتمل محور وكوبري كلابشة الحر على النيل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف، حيث  وصلت نسبة تنفيذ  المحور 100%  وأصبح جاهزاً للإفتتاح.


وترجع أهمية محور كلابشة الحر كالتالي: يساهم المحور 
التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقي (القاهرة – أسوان ).

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محور كلابشة 

كما أنه سيساهم في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة  إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي.


و سيساهم في خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها، وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

 

- مشروع مصنع كيما 2  الجديد:

يعد مصنع كيما 2 الجديد من ضمن المشروعات الكبرى التي تساهم بدورها في طفره تنموية كبيرة، و يساهم في العديد من فرص العمل للشباب على مستوى المحافظة.

وينتج مصنع كيما2 الجديد حالياً 1320 طن أمونيا بشكل يومي، و 1730 طن من خام اليوريا يومياً، حيث يصدر 45 % منها للأسواق الخارجية، بجانب 55 % للأسواق المحلية.

بينما النسبة التي يتم تصديرها من نام اليوريا للأسواق الخارجية تشمل الأسواق الأوروبية والأسيوية والأفريقية عبر المواني البحرية والبرية.

ويساهم مصنع كيما2 الجديد في توفير أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب.

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محور كلابشة 
أسوان مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الطرق والكباري المشروعات القومية محافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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