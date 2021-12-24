السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تعرب عن تضامنها ومواساتها لمملكة ماليزيا فى ضحايا الفيضانات

ضحايا الفيضانات
ضحايا الفيضانات

أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن تضامنها ومواساتها لمملكة ماليزيا حكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات، متمنية شفاء المصابين.

وقالت الخارجية، في بيان: “تُعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا الفيضانات التي ضربت عدداً من الولايات، وأسفرت عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّفت أضراراً ماديةً جسيمة”.

وأضاف البيان: “كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين”.

وأكدت “الخارجية”، في ختام بيانها، على تضامن مصر ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب ماليزيا في هذا المُصاب الأليم.

مصر ماليزيا الفيضانات الخارجية المصرية

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