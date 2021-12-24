مصر تعرب عن تضامنها ومواساتها لمملكة ماليزيا فى ضحايا الفيضانات

أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن تضامنها ومواساتها لمملكة ماليزيا حكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات، متمنية شفاء المصابين.

وقالت الخارجية، في بيان: “تُعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا الفيضانات التي ضربت عدداً من الولايات، وأسفرت عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّفت أضراراً ماديةً جسيمة”.

وأضاف البيان: “كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين”.

وأكدت “الخارجية”، في ختام بيانها، على تضامن مصر ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب ماليزيا في هذا المُصاب الأليم.