كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس فى ضيافة «مستقبل وطن»

زار وفد من طلبة الفرقة الرابعة بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مقر حزب مستقبل وطن، ومركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لطلبة الجامعات.

وخلال الزيارة، شارك الطلاب في عدد متنوع من ورش العمل التدريبية حول القضايا المحلية والدولية، وتنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية.

وفى ختام الزيارة التقى عددا من الطلاب مع القيادات المركزية بالحزب لمعرفة تجربتهم الحزبية عن قرب.

وحضر عن الحزب كل من النائب المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية والنائب المهندس محمد الجارحى الأمين المساعد وأمين عام شباب الجمهورية بالحزب ورئيس مجلس إدارة مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ود. أحمد الخطيب مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية وفريق عمله بالمركز من باحثين ومحللين.

وحضر عن جامعة السويس الدكتورة لبنى غريب مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد، ومنسق عام الزيارات العلمية بالكلية والدكتور محمد الشاكر المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد وهيثم عمران مدرس العلوم السياسية المساعد، ورحمة جمال معيدة العلوم السياسية بالكلية.

وفي نهاية الزيارة تم التنسيق لبحث عدد من سبل التعاون بين الطرفين ، كما قدم مركز مستقبل وطن للدراسات عدد من فرص التدريب للطلبة المميزين، وفى الختام تم أخذ عدد من الصور التذكارية لهذه الزيارة المثمرة.

وكان قد نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، أمس الخميس، سواء قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وعقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، ويواصل فتح مقراته بجميع القرى والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.