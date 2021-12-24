«الرؤية والإنجاز» يوثق مشروعات ساهمت القوات المسلحة في تنفيذها

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال السبع سنوات الماضية في الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

وتضمنت إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات التي ساهمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تنفيذها، حيث تم وجار تنفيذ 279 مشروعا، بتكلفة 440.3 مليار جنيه.



إسكان تطوير العشوائيات



تم تطوير الأسمرات 3 بمحافظة القاهرة، و17 منطقة عشوائية بحلوان وشرق مدينة نصر.



وتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي بالعبور والعاشر وبدر، وأيضا إنشاء الحي السكني R1 , R2 , R3, R6 بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما تم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن (500) ألف وحدة.

وبالنسبة لمشروعات الإمداد بالمياه التي تساهم في تنفيذها الهيئة الهندسية، تم وجار تنفيذ 113 مشروعا بتكلفة 90.8 مليار جنيه.

وتضمنت تلك المشروعات، محطة معالجة ثلاثية لمياه مصرف المحسمة (مليون م 3/ يوم).

كما تضمنت المشروعات، إنشاء البنية الأساسية لاستصلاح 18 تجمعا تنموياً، ومحطات رفع مياه صرف زراعم بالبحيرة.

وشملت المشروعات أيضا، إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (5.6 مليون م 3/ يوم)، وإنشاء محطة معالجة (6 مليون م 3 / يوم) لاستصلاح 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة.

كما تم إنشاء خط صرف صحي الانحدار من القاهرة الجديدة حتى محطة المعالجة بالجبل الأصفر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.