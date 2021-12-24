«التشييد والبناء» يطرح 6 تساؤلات حول منظومة الإقرار الإلكتروني

طرحت لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس ممدوح مرشدي عدة تساؤلات حول الإقرار الإلكتروني الذي أعدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهي :

أولا : لا توجد به فواتير منتظمة وكيفية وضع قيمة المستخلصات حيث يتم صرف المستخلص خلال 10 سنوات عند اعتماد المستخلص من الاستشاري فى كل مرحلة من مراحل إتمام عقد خدمة المقاولة حيث يعمل يعامل المستخلص المعتمد من الاستشاري فى كل مرحلة منه معاملة الفاتورة عند ملئ الإقرار الإلكتروني الذي يجب الإقرار عنه ويتم سداد الضريبة عليه فى كل مرحلة من مراحل الإتمام وحتى اكتمال عقد المقاولة وذلك يتم الإقرار وسداد الضريبة على كامل عقد المقاول مها طالت سنوات تنفيذ المقاولة وقد يتم إتاحة وصف الفاتورة أو المستخلص على نظام الإقرار الإلكتروني بالحروف والأرقام لخدمة نشاط المقاولات أو وجود فروع فى الشركات .

ثانيا: كيف يتم حساب الفاتورة مقاول الباطن طبقا لمنشور رقم 5 لسنة 95 وهل هو معفي أم لا؟.

طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة فأن مقاول الباطن غير معفي من أداء ضربيبة الجدول حيث أنه يعتبر مكلف بأحكام القانون ويعتبر مسددا لضريبة الجدول فى حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال بالشروط الواردة بالمادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة، ويخضع مقاول الباطن لضريبة القيمة المضافة على توريده للمقاولة مع السماح له بخصم الضريبة على تلك التوريدات

وأوضحت اللجنة الضرائب أن يتم تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات فى حالة سداد الضريبة على خدمة المقاولة من المقاول العام و أعطي مقاول الباطن بيانات السداد ويسمح القانون لمقاول الباطن بتسوية تلك الضرائب باقراره بعد إقراره عنها كمديونية مستحقة للمصلحة عن ذات الأعمال .

ثالثا: متى يتم تقييم إقرار القيمة المضافة إجباري على المنظومة الإلكترونية ؟

طبقا لأحكام المادة رقم 53 من قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه يحق للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا على الإقرارات الضريبية وتديم صور أو بيانات الفواتير المصدرة من السجل .

رابعا: كيف يتم تسجيل أمر الدفع الالكتروني على المنظومة الالكترونية ؟

يتم الدخول على غلق الفترة الضريبة وكتابة رقم الدفع الالكتروني " جاري الدال تفعيل " والمبلغ المسدد ويمكن السداد أكثر أكثر من مرة بأكثر من رقم مدفوعة ويقبل النظام هذه المدفوعات ويتم إدخالها كسداد بالإقرار الالكتروني الأقدم فأحدث.

خامسا: هل يجوز الدفع من خلال البنك وإغلاقه فى نفس اليوم والفترة ؟

يجوز السداد من خلال البنك وإغلاق فترة على المنظومة الالكترونية فى نفس اليوم .

سادسا: هل يجوز اتجار خردة الحديد والصلب بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للمصلحة؟

صدر قرار وزير المالية بتوريد هذه الضريبة إلي مصلحة وعلى الشركات العاملة بقطاع الحديد والصلب عند قيامها بشراء كمدخلات للانتاج "حديد خردة" يفصل قيمة الضريبة على قيمة المضافة من قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائي المصرية بأسم المورد " التاجر " طبقا للقرار الوزاري رقم 335 لسنة 2018 والتى يتم تسلم بيانات المدفوعة من قبل شركات الحديد وإثباتها كمدفوعة بأشعار إضافة على جدول المدخلات تسوية لسداد المديونية المستحقة علية بالإقرار .