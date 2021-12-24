الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أجراس الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك، لتعلن عن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي، وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزي، في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

وقد تزينت الكنيسة الأسقفية بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

وفرضت الكنيسة إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

الاحتفال بعيد الميلاد

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.
ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع، فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، إلا أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية  قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا.

فيروس كورونا قداس عيد الميلاد ميلاد المسيح الاحتفال بعيد الميلاد عيد الميلاد المجيد الكتاب المقدس المطهرات والكمامات الكنائس المسيحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة