5 دول غربية تشدد على ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات الليبية

شددت خمس دول غربية، اليوم الجمعة، على ضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية الليبية بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محددا لها، اليوم الجمعة.

فقد طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك: «ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير».

وأشاد البيان بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وأورد البيان أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية "من المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف".

وأشارت الدول الخمس إلى أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.

وأردفت أنه لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، "ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".