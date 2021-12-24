الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنهاء خصومة ثأرية بسوهاج بين عائلتي «جريس» و «عتمان»

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، مراسم الصلح التي تمت بقرية "المدمر" بمركز طما، بين آلـ«جريس والشكالوة وآل عتمان» وإنهاء الخصومة الثأرية بين الطرفين.

حضر مراسم الصلح كذلك اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء هشام عبد الستار نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد أحمد علي رئيس فرع الأمن العام، والنائب إبراهيم خليفة عضو مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، ونيافة الأنبا إسحق أسقف مطرانية طما، والشيخ محمد زكي ممثلا للأزهر الشريف، واللواء صلاح عقيل منسق الصلح، وحازم ابو الخير رئيس مركز ومدينة طما، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ورجال الدين، وعمد ومشايخ، وأهالي طما.

وترجع وقائع الخصومة بين الطرفين حينما تسببت مشاجرة بينهما في مقتل فرد وإصابة اخر من" آل جريس والشكالوة"، وتمت مراسم الصلح، اليوم، بأداء قسم الصلح وإنهاء الخصومة وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا، مرددين النشيد الوطني، وعبارات "تحيا مصر".

وزارة الأوقاف على الدين اليوم سوهاج الداخلية فرح وقفة الوطن عبدالفتاح السيسي

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