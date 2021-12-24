مصر للطيران تستعد لاسقبال ضيوف منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن استعداد شركة مصر للطيران للخدمات الارضية بمطار شرم الشيخ الدولي، لاستقبال العام الجديد وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية وصحية مشددة للغاية، في ظل تدهور الأوضاع الصحية على مستوى العالم، خاصة مع ظهور المتحور الجديد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محطة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية، بدأت حالياً بعمل التجهيزات الفنية والإعداد الجيد وتزين مطار شرم الشيخ ومعدات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، استعداداً لاستقبال وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم يناير ٢٠٢٢ ، وفقا لتعليمات المهندس مسعد موسى العضو المنتدب بشركة مصر للطيران للخدمات الارضية واللواء مهندس مجدي محمدين رئيس مجلس ادارة مصر للطيران للخدمات الارضية.

وأشارت المصادر، إلى أن العاملين بمحطة مصر للطيران للخدمات الارضية بمطار شرم الشيخ الدولي، قاموا بتزيين الاتوبيسات والمعدات العاملة بمهبط المطار، بشعار المنتى العالم للشباب يناير 2022 ، حيث اشادت كافة الاجهزة والجهات العاملة بالمطار، بكفاءة العاملين بالمحطة رغم ذروة التشغيل التي يشهدها المطار خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع قرب الاحتفالات باعياد الكريسماس، وذلك وسط تدابير احترازية ووقائية مشددة للغاية.

وأوضحت المصادر، أن هناك تعليمات من مسئولي شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بسرعة العمل وإنجازه بكفاءة واقتدار ومهارة فنية فائقة، لرسم صورة ذهنية طيبة عن منظومة الطيران المدني المصري، في ظل الصراع الشرس الذي يشهده سوق النقل الجوي العالمي، وخاصة بمنطقة دول الشرق الأوسط والقارة السمراء ، حيث تعتبر شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أحد أهم الواجهات المشرفة لوزارة الطيران المدني المصري على مر العصور والأزمنة، لما تمتكله من إمكانيات وتجهيزات ضخمة وهائلة من أتوبيسات ومعدات مزودة بأحدث التكنولوجيات الحديثة أسوة بكبريات الشركات العاملة بقطاع الخدمات الأرضية بكافة المطارات العالمية.