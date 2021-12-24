كتاب الرؤية والإنجاز.. حصاد مشروعات تطوير المستشفيات الجامعية خلال 7 سنوات

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار السبع سنوات الماضية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسار افتتاح وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢١ والتي جاءت كالتالي:

مسار افتتاح وتطوير المستشفيات الجامعية:

- ٣٩ حضانة أطفال جديدة تم شراؤها ليصل الإجمالي إلى ٨٨٥ حضانة.

- ٦٣ سرير عناية مركزة تم توفيره ليصل الإجمالي إلى ٤٧٨٨ سريرًا.

- إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية.

- افتتاح مركز التدريب الطبي داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

- ٥٢٨.٦ مليون جنيه تم تخصيصها في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتطوير ١٠ مستشفيات جامعية.

- ١٣ غرفة عمليات بنظام الكبسولة تم تطويرها لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي بتكلفة ١٥ مليون جنيه.

- ٦ ماكينات غسيل كلوي للأطفال تم توفيرها و٧ ماكينات للغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي تم توفيرها.

- تطوير مستشفى المواساة الجامعي بعدد ٢٠ ماكينة غسيل كلوي.

- زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعي من ٦ إلى ٣١ سريرًا.

- تطوير مبنى المعهد القومي للأورام وتطوير مستشفى الطوارئ بقصر العيني.

- تطوير بنوك الدم بمستشفيات المنيا الجامعي وقناة السويس الجامعي وبني سويف الجامعي بحوالي ٢ مليون جنيه.

- تجهيز قسم الأورام بمستشفيات جامعة الإسكندرية بأحدث جهاز أشعة للثدي للكشف المبكر عن أورام الثدي.

- تطوير جناح عمليات الدورين الأول والثاني بمستشفى الحضرة الجامعي وتجهيزه بقدرة استيعابية عدد ٩ غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية ووحدة عناية مركزة انتقالية بعد تجهيزها بقدرة استيعاب عدد ١٥ سرير عناية مركزة بتكلفة ٩٥ مليون جنيه.

- تطوير البنية التحتية والتجهيزات لعدد ٣٨ مستشفى جامعيًا شاملة أقسامًا ومستشفيات الطوارئ بتكلفة ٢.٧ مليار جنيه.

- تطوير المعمل المركزي بمستشفيات جامعة أسيوط بتكلفة ٢.٥ مليون دولار.