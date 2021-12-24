«حياة كريمة» تطلق قوافل غذائية وطبية موسعة فى قنا وأسوان (صور)

انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمواد الغذائية الأساسية إلى المواطنين في محافظات الصعيد بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية على أهالي محافظتي قنا وأسوان.

وتوجهت القوافل مساء أمس الخميس إلى محافظة قنا، وعلى الفور بدأت فرق العمل الميداني بالمؤسسة جهودها على الأرض لتوزيع ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية في محافظة قنا موزعة على مختلف قرى مركز الوقف بالمحافظة، حيث تم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة بقرية المراشدة، كما تم تخصيص ١٢٠٠ كرتونة مواد غذائية لقرية الوقف، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية لقرية قلمينا، كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالي قري العبل والحمودي بمحافظة قنا.

في الوقت ذاته، تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين التوزيع في محافظة أسوان، حيث تم توزيع عدد ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على أهالي قرية غرب سهيل بمركز أسوان.

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة ١٠ فرق طبية، بالإضافة إلى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة. يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغدًا بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.