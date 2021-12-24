بدء رحلات العمرة للمصريين فبراير المقبل.. وتدنى الأعداد مع بداية الموسم

قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن سبب قصر موسم العمرة على 3 أشهر فقط وهي رجب وشعبان ورمضان يأتى بسبب تأخر إصدار ضوابط العمرة حتى الآن، موضحا: “كافة هذه الأمور الفنية تدفعنا لبدء رحلات العمرة خلال شهر رجب الذى يتزامن مع بداية شهر فبراير المقبل”.

وأضاف السيسى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعداد المعتمرين مع بدء الموسم ستكون متدنية للغاية وقد جرت العديد من المناقشات حول أعداد المعتمرين ولكن لم تسفر عن شئ، لافتا إلى أنه من المتوقع بعد بدء الرحلات سيتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا موضحا أن تدنى الأعداد سيؤثر بشكل كبير على المعتمرين وخاصة أن هناك تشوق للمصريين لزيارة بيت الله الحرام ولكنها انفراجة وبداية مبشرة لعودة موسم العمرة من جديد.

وأشار السيسى إلى أنه من المتوقع أن تصدر ضوابط وزارة السياحة والآثار لعمل شركات السياحة بموسم العمرة مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن لجنة تيسير الأعمال بالغرفة ستبدأ فى استقبال البيانات الخاصة بالشركات وذلك فى إطار سرعة إنهاء الإجراءات حتى يتم إصدار الضوابط بعد اعتمادها من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

وأوضح السيسى أنه حتى الآن لم تعلم الشركات قيمة الرسوم المفروضة على عمل الشركات بتنظيم العمرة واستخدام البوابة المصرية للعمرة المخول لها القيام بكافة إجراءات العمرة من تحميل برامج الشركات للمعتمرين والربط بين الجهات المعنية بتنفيذ رحلات العمرة سواء داخل مصر أو المملكة العربية السعودية، وكافة الإجراءات التنظيمية الأخرى التى ستحددها الضوابط .

يشار إلى أن موسم العمرة قد توقف فى 2020 بعد قيام المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءاتها الاحترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقامت على إثرها المملكة بإيقاف استقبال المعتمرين، ثم عادت بفتح جزئى للعمرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية إلا أن وقف الطيران المباشر بين مصر والمملكة العربية السعودية منع المصريين من أداء العمرة، واتخذت المملكة العربية السعودية مع الأول من شهر ديسمبر الجارى قرارها باستئناف الطيران المباشر مع 6 دول من بينهم مصر، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج مصر قبل الدخول إلى المملكة العربية السعودية.