ختام الرياضة الروحية ببازيليك سيدة السلام فى شرم الشيخ

أقيمت الرياضة الروحية ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، في الفترة من العشرين، حتى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد ٢٠٢٢، تحت عنوان "الشركة، المشاركة، والرسالة".

ترأس الرياضة الروحية لمدة ثلاثة أيام الأب أرسانيوس يوسف، الراعي المساعد بكنيسة العذراء قنطرة غرب، بالتأمل كل يوم في كلمة واحدة من عنوان الرياضة.

واختتمت الرياضة الروحية في اليوم الرابع مع نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، متأملًا مع أبناء الرعية حول أن السينودسية هي مركزية حياتنا المسيحية.

ويتقدم الأب إرميا نشأت، راعي بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ بالشكر لنيافة الأنبا مكاريوس، والأب أرسانيوس يوسف على حضورهما، متمنيًا للجميع عيدًا مباركًا.

وتدق أجراس الكنائس المسيحية الغربية مساء اليوم الجمعة لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.