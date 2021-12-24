حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الجمعة، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات لإدانتهم بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية.

وكشفت الحيثيات عن أن المتهمين قاموا بتزوير "مسودات أحكام ورولات ومحاضر جلسات خاصة بدعاوى مطعون عليها بطريق النقض وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا جميعًا على تزويرها وأمَّدوا المتهم الرابع بالبيانات المراد إثباتها فانشائها على غرار المحررات الصحيحة.

وأفادت الحيثيات بأن المتهمين الأول والثاني، اتفقا مع المتهمين الثالث والرابع وآخر موظف حسني النية المختص بعهده شعار الجمهورية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية صور ضوئية لخطابات إدارة طعون جنح النقض.

واستعمل المتهمون المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمهم بتزويرها وإرسالها إلى النيابة للاعتداد بها.

وقالت المحكمة أنه استقر في يقينها بأنه في غضون عام 2017، ارتكبوا جرائم التزوير في عدد من القضايا بعد أن صدر ضدهم أحكاما نهائية من محكمة جنح المعادي في اتهامهم بالبناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة وبلغت قيمة الغرامات المحكوم بها ضد المتهم الثاني 21 مليون و223 ألف و500 جنيه، وبالنسبة للمتهم الأول غرامة قدرها 13 مليون و461 ألف جنيه، وتم إعلان المتهمين عن الصيغة التنفيذية عن تلك الأحكام واجبة النفاذ، فقام المتهمين بالطعن بالنقض على كافة الأحكام الصادرة ضدهم بإدارة طعون جنح النقض أمام المتهمين الثالث والرابع لكونهما من أرباب الوظائف العمومية واشتركا معهما على التزوير.