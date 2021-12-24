الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية

تزوير
تزوير

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الجمعة، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات لإدانتهم بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية.

وكشفت الحيثيات عن أن المتهمين قاموا بتزوير "مسودات أحكام ورولات ومحاضر جلسات خاصة بدعاوى مطعون عليها بطريق النقض وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا جميعًا على تزويرها وأمَّدوا المتهم الرابع بالبيانات المراد إثباتها فانشائها على غرار المحررات الصحيحة.

وأفادت الحيثيات بأن المتهمين الأول والثاني، اتفقا مع المتهمين الثالث والرابع وآخر موظف حسني النية المختص بعهده شعار الجمهورية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية صور ضوئية لخطابات إدارة طعون جنح النقض. 

واستعمل المتهمون المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمهم بتزويرها وإرسالها إلى النيابة للاعتداد بها.

وقالت المحكمة أنه استقر في يقينها بأنه في غضون عام 2017، ارتكبوا جرائم التزوير في عدد من القضايا بعد أن صدر ضدهم أحكاما نهائية من محكمة جنح المعادي في اتهامهم بالبناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة وبلغت قيمة الغرامات المحكوم بها ضد المتهم الثاني 21 مليون و223 ألف و500 جنيه، وبالنسبة للمتهم الأول غرامة قدرها 13 مليون و461 ألف جنيه، وتم إعلان المتهمين عن الصيغة التنفيذية عن تلك الأحكام واجبة النفاذ، فقام المتهمين بالطعن بالنقض على كافة الأحكام الصادرة ضدهم بإدارة طعون جنح النقض أمام المتهمين الثالث والرابع لكونهما من أرباب الوظائف العمومية واشتركا معهما على التزوير.

جنايات القاهرة حكم حيثيات 4 متهمين السجن 10 سنوات تزوير محررات رسميه

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

تفاصيل الطرق البديلة بعد غلق مطلع «الدائري» القادم من ميدان المنيب

الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

نجم عنها وفاة 4.. تشكيل لجنة لفحص حادث انقلاب سيارة في «الأوسطي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط