الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 800 كيلو طحينة فاسدة فى الإسكندرية

طحينة فاسدة
طحينة فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم ببيع وعرض كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

 وضبط بداخل المحل كمية قدرها 800 كيلو جرام من الطحينة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية- فاسدة-  بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين من الغش التجاري، والمنتجات التي تؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين.

الإسكندرية المواد الغذائية قسم شرطة ثان الرمل الغش التجاري السلع الغذائية

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