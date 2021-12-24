الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالبنزين.. «الداخلية» تكشف ملابسات وقوع مشاجرة ومصابين في التجمع

ملابسات وقوع مشاجرة
ملابسات وقوع مشاجرة ومصابين

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصابين وإضرام النار في أحد الأشخاص بالبنزين، في منطقة  التجمع الأول محافظة القاهرة.

بإنتقال  رجال الشرطة أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: 3 أشخاص”إثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات"

وبالفحص تبين أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب باستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الإشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزتهم (عبوة بلاستيك بداخلها سائل البنزين- عدد ۳ عصا خشبية) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

امن القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع القاهرة مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي

قرارات جديدة في العثور على جثة شقيقتين بشقة دمنهور

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67