بالبنزين.. «الداخلية» تكشف ملابسات وقوع مشاجرة ومصابين في التجمع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصابين وإضرام النار في أحد الأشخاص بالبنزين، في منطقة التجمع الأول محافظة القاهرة.

بإنتقال رجال الشرطة أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: 3 أشخاص”إثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات"

وبالفحص تبين أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب باستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الإشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزتهم (عبوة بلاستيك بداخلها سائل البنزين- عدد ۳ عصا خشبية) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.