الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل يمكن استخدام حبوب منع الحمل التى تحتوى على «الاستروجين والبروجستين»؟

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الممكن استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجستين لمنع الحمل الطارئ.

وشددت هيئة الدواء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على أنه يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة المناسبة وتوقيت الحبوب.​

​يذكر أن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، نظم ورشة عمل تدريبية للقيادات الطلابية لمبادرة شباب مصر والتى ينفذها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وذلك في إطار تفعيل دور الشباب في العمل التطوعي وإشراكهم فى جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين فى جهود التنمية المحلية.

جاء ذلك في إطار استكمال أنشطة المبادرة فى 12 جامعة حكومية (المنصورة- الجامعة المصرية الروسية- أسيوط- طنطا- حلوان- كفرالشيخ- قناة السويس- الفيوم- دمياط- أسوان- جامعة دراية بالمنيا- القاهرة). 

جدير بالذكر أن مرحلة تثقيف الأقران قد بدأت بعد الانتهاء من البرنامج التدريبى لطلبة الجامعات المشاركين لبناء قدرات الشباب المتطوعين، لدعم تمكين الشباب فى العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية كمثقفي أقران ومحدثين للتغيير بين أقرانهم للوصول إلى أكثر من 10000 طالب وطالبة من الكليات المختلفة وكذلك مجتمعاتهم المحلية.

ومن المقرر أن يتم عقد ندوات تثقيفية للأسر في المحافظات محل الاختيار من المبادرة لنشر الوعي الثقافي حول الصحة الإنجابية والقضايا السكانية، والتربيية الإيجابية للتعرف على طرق وأفكار عملية لتنمية شخصية الطفل، وكيفية تعزيز الحوار الأسري، وكيفية التعامل مع المراهقين.

ويقوم المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف بدعم نشر الإرشادات والنصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الوصول إلى أكثر من مليون مشاهدة والاطلاع على المحتوى التوعوي الذى تقدمه صفحة المبادرة، وسوف تسهم إدارة المبادرة بدعم فرق التوعية في الجامعات المشاركة والحرص على الوصول لأكبر عدد من شباب الجامعات المتطوعين من كافة الجامعات الحكومية والخاصة.

هيئة الدواء المصرية حبوب منع الحمل منع الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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