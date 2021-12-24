الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: تنفيذ 84827 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

وجهت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 201 قطعة سلاح ناري، 284 قضية مخدرات، وتنفيذ 84827 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية المكبرة للقبض على تجَّار المخدرات، والحد من نشاطهم الإجرامي بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

محمود توفيق وزير الداخلية مديريات الأمن مخدرات قضية سلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

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