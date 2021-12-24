الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء لبنان: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العزم على تذليل كل العقبات لتحقيق ما وصفه بإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأت الحكومة القيام بها لوضع لبنان على طريق التعافي والإنقاذ.

جاء ذلك في تهنئة تقدم بها ميقاتي، اليوم، لجميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصا بمناسبة الأعياد المجيدة.

وعبر ميقاتي، عن أمانيه بأن تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من أزمات مؤلمة.

جدير بالذكر أن جلسات مجلس الوزراء في لبنان معلقة منذ أكثر من 70 يوما بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

وكلَّف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير المال يوسف خليل، بالبحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإيجاد حل لمشكلة موازنة وزارة الخارجية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها، أن ذلك جاء بعدما قرّر سلامة، من دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق السعر الرسمي، ما يعني تقليص الموازنة بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عمليا إلى تعطيل البعثات الخارجية.

وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس الحكومة، الذي نفى علمه المسبق بالأمر، أن القرار يعني أن الموازنة بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليونًا تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية.

رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي نجيب ميقاتي طريق التعافي الحكومة اللبنانيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي

قرارات جديدة في العثور على جثة شقيقتين بشقة دمنهور

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67