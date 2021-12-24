رئيس وزراء لبنان: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العزم على تذليل كل العقبات لتحقيق ما وصفه بإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأت الحكومة القيام بها لوضع لبنان على طريق التعافي والإنقاذ.

جاء ذلك في تهنئة تقدم بها ميقاتي، اليوم، لجميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصا بمناسبة الأعياد المجيدة.

وعبر ميقاتي، عن أمانيه بأن تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من أزمات مؤلمة.

جدير بالذكر أن جلسات مجلس الوزراء في لبنان معلقة منذ أكثر من 70 يوما بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

وكلَّف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير المال يوسف خليل، بالبحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإيجاد حل لمشكلة موازنة وزارة الخارجية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها، أن ذلك جاء بعدما قرّر سلامة، من دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق السعر الرسمي، ما يعني تقليص الموازنة بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عمليا إلى تعطيل البعثات الخارجية.

وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس الحكومة، الذي نفى علمه المسبق بالأمر، أن القرار يعني أن الموازنة بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليونًا تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية.