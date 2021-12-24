الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بإطلاق الرصاص على ربة منزل فى منشأة القناطر

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على عامل متهم بالشروع في قتل ابنة عمه- ربة منزل-  بإطلاق الرصاص نحوها من سلاح ناري كان بحوزته في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وفحص البلاغ تبين صحته، وأن المجني عليها- ربة منزل- أصيبت  بطلق ناري، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عم المجني عليها، الذي أقدم على إطلاق الرصاص على المصابة بسبب خلافات أسرية. 

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية لجيزة قتل ابنة عمه منشأة القناطر

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