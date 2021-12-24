الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7524 قرصًا مخدرًا بحوزة مجموعة من الخارجين على القانون خلال 48 ساعة

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد 7524 قرصا مخدر بحوزة عدد من الخارجين عن القانون،  خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية المكبرة للقبض على تجار المخدرات، والحد من نشاطهم الإجرامي بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

الأجهزة الأمنية 7524 قرصا مخدر 48 ساعة الحملات

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وائل لطفي

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