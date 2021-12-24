كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحه مصر

تحظى كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل مالكي السيارات وسائقين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة قيادة ووسائل الدفع الالكتروني لقيمة المخالفات المرورية التي اعتمدتها وزارة الداخلية.



كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

يمكن لأصحاب السيارات وسائقين معرفة قيمة إجمالي التصالح على المخالفات المرورية إلكترونيا عبر الموقع الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نيابات المرور من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات

كتابة بيانات صاحب رخصة القيادة أو السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتهم ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الجنسية، تاريخ الميلاد،....)

اختيار إدارة المرور التابع لها السيارة المراد الاستعلام عنها

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد التصالح عليه

السداد بأحد وسائل الدفع المعتمدة

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة قيادة لأول مرة

حدد قانون المرور الجديد الذي تم اعتمده مؤخرا من مجلس النواب الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة جديدة للراغبين في قيادة السيارات والبالغين السن القانوني وهي كما يلي:-

صورة بطاقة الرقم القومي الراغب في رخصة القيادة والأصل للاطلاع

إحضار نموذج 256 من الإدارة العامة للمرور

صورة من شهادة التخرج والأصل للاطلاع

تقرير طبي باطني وعيون يفيدان اللياقة البدنية ويتم عملهم في إدارة المرور

عدد 4 صور شخصية 4*6

اجتياز كافة الدورات التدريبية لفنون القيادة

دفع 615 جنيه رسوم وضريبة

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

وسائل الدفع الإلكتروني المخالفات المرورية المعتمدة من وزارة الداخلية



عقب معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 يتوجه صاحب السيارة للدفع الإلكتروني في أحد منافذ الدفع التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتسهيل لإجراءات الدفع والتصالح وسداد قيمة المخالفات على المواطنين والتي تتلخص فيما يلي:-

مقرات أحد فروع الإدارة العامة للمرور المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية

مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية

فودافون كاش

أحد شركات التحصيل الالكتروني (فوري، مصاري، ضامن، Bee، ...).

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