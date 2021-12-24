الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ربة منزل حاولت ترويج بـ 2 كيلو إستروكس في مدينة نصر

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الجمعة،  بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامها بالاتجار وحيازة كمية من مخدر الاستروكس في منطقة مدينة نصر محافظة القاهرة.

و تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر، من القبض على ربة منزل، وعثر بحوزتها على 2 كيلو استروكس قبل بيعها على عملائها من المتعاطين في منطقة مدينة نصر.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة  بحيازة المخدر بقصد الاتجار بالترويج علي متعاطيه بنطاق دائرة القسم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وقالت انها تعمل في الاتجار بالمخدرات، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها تستخدمه في الاتصال بعملائها والمبلغ المالي من محصلة بيع مخدر الإستروكس.

مدينة نصر نيابة حبس الاستروكس محافظة القاهرة القاهرة

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