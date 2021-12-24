الجمعة 24 ديسمبر 2021
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عالم

الهند: 374 وفاة و6650 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كورونا في الهند
كورونا في الهند

 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 6650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و772 ألفا و626 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 374 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 479 ألفا و133 وفاة.
و أضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 77 ألفا و516 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و215 آلاف و977 شخصا، وذلك بعدما تعافي 7051 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.
كما أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 358 حالة حيث تم اكتشاف 122 إصابة جديدة بالمتحور خلال ال(24) ساعة الماضية.

و يذكر أن أعلنت وزارة الصحة الهندية عن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 213 حالة.

و ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ونيودلهي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعتزم الاجتماع غدا مع السلطات المختصة لبحث تطورات الأوضاع.

و قال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و(آر. إيه. تي)، ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر، مشيرًا إلي أن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية و تظهر الإصابة بكورونا سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجيني.

كورونا كوفيد الصحة الهند اللقاح

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