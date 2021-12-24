أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 24-12-2021

ينشر لكم موقع “الدستور”، في هذا التقرير ، أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 24-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 24-12-2021

تراوحت أسعار الحديد اليوم ما بين 14850 – 15000 جنيه، وجاء سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، متوسط السعر أرض المصنع ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن، وبلغ سعر متر الرمل في السوق المحلي المصري اليوم نحو 60 - 100 جنيه، وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن وسجل سعر الأسمنت تراجعا منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 24-12-2021

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة طفيفة 3% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس التصديري، فإن حجم صادرات القطاع بلغت 5.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيان، أن حجم صادرات الحديد والصلب بلغت 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 516 مليون دولار، بنسبة نمو بنسبة بلغت 189%، خلال نفس الفترة من عام 2020.

كما صعد حجم صادرات القطاع من النحاس ومصنوعاته إلى 296 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 129 مليون دولار في نفس الفترة من 2020، بنسبة زيادة 130%.