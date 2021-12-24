البيت الأبيض يشيد بترامب بعد حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا

أعرب البيت الأبيض، عن شكره للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلن عن تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا، وحثه الأمريكيين على تلقيها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن البيت الأبيض ممتن للرئيس السابق الذي تلقى الجرعة المعززة وشجع على الحصول عليها.

وكان ترامب كشف مساء يوم الأحد الماضي عن حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أشاد في وقت سابق بإدارة سلفه قائلا "بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، كانت أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح".

من جهته، قال ترامب إن المدح الذي سمعه من الرئيس جو بايدن لجهود الإدارة السابقة في طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا "فاجأه".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.